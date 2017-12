Ronaldinho Gaúcho quer ficar no Barcelona Grande destaque do Campeonato Espanhol, Ronaldinho Gaúcho garantiu que não deseja sair do Barcelona. "Comecei uma história aqui (no Barça) e vou terminá-la. Não penso em sair. Vou trabalhar para ficar muito tempo por aqui", avisou o jogador brasileiro, por quem o inglês Chelsea estaria disposto a pagar até 100 milhões de euros. Aos 24 anos, Ronaldinho Gaúcho brilhou em sua temporada de estréia no Barcelona, depois de ter sido comprado do Paris Saint-Germain por 30 milhões de euros. Tanto que, mesmo não sendo um artilheiro, marcou 22 gols entre Campeonato Espanhol, Copa da Uefa e Copa do Rei. "Foram muitos, não? Para mim também foi uma surpresa. Me defino como um passador e no campeonato dei alguns passes, mas também marquei com freqüência. Estou muito contente aqui", admitiu.