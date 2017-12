Ronaldinho Gaúcho rouba cena no PSG Ronaldinho Gaúcho roubou a cena, nesta quarta-feira à tarde, no primeiro treino do Paris Saint-Germain para a temporada de 2001-2002. O atacante, ainda em litígio com o Grêmio, apresentou-se pontualmente ao técnico Luis Fernandez, junto com os demais jogadores. Depois de longa conversa com o treinador e dirigentes do clube, o elenco bateu bola no gramado do Estádio Jean Bouin, utilizado pelo time de rúgbi do Stade Français. O goleador brasileiro mostrou habilidade e técnica, ao ?vencer? o torneio de duplas, primeiro ao lado do nigeriano Okocha e depois com o goleiro Letizi. Ronaldinho não forçou o ritmo, como todos os outros jogadores, segundo orientação do preparador-físico, o italiano Feliciano di Biasi. Também se apresentaram o argentino Heinze, o espanhol Aguillera, o russo Ianovski, alguns dos novos contratados. O PSG ainda luta na Justiça, na Europa e no Brasil, para confirmar o craque como um de seus principais reforços. A sentença definitiva deve sair nos próximos dias e o caso é seguido de perto também pela Fifa. Ronaldinho se considera desligado do Grêmio e tem acordo por cinco anos com o seu novo clube. Mesmo assim, curtiu a vitória de 3 a 1 sobre o Corinthians, no domingo, na final da Copa do Brasil. Se não surgirem problemas na transferência, Ronaldinho deve estrear oficialmente no dia 30 ou em 1º de julho, na segunda fase da Copa Intertoto. O time foi convidado a participar do torneio europeu que vale vaga para a Copa da Uefa depois que os espanhóis Málaga, Espanyol e Alavés desistiram de jogar. O PSG enfrentará o vencedor do confronto entre Jazz Pori (Finlândia) e Gloria Bistrita (Romênia).