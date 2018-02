Ronaldinho Gaúcho se atrasa e perde outro treino do Barça Depois de perder o primeiro treinamento do ano por causa de problemas com o vôo, Ronaldinho Gaúcho voltou a ficar de fora da sessão de treinos do Barcelona. Desta vez, o brasileiro chegou 30 minutos atrasado e não participou da série de exercícios físicos realizada pelos jogadores na manhã desta quinta-feira. Além de Ronaldinho, o brasileiro naturalizado português Deco também ficou de fora pelo segundo dia consecutivo - ele estava resolvendo problemas pessoais. De castigo, ambos treinarão pela tarde e não acompanharão o elenco numa turnê pelos vários hospitais de Barcelona, como parte das festividades ao dia de Reis Magos. Apesar dos transtornos, o atraso dos jogadores não chega a preocupar o técnico holandês Frank Rijkaard, já que ambos estão suspensos pelo quinto cartão amarelo e não participarão da partida deste domingo, contra o Getafe, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.