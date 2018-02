Ronaldinho Gaúcho se mantém recluso Ronaldinho Gaúcho, o melhor jogador do mundo em 2004, manteve-se escondido pelo terceiro dia consecutivo desde que desembarcou em Porto Alegre na madrugada de quinta-feira para a folga de Natal. Um pacto de silêncio impede que os primos e amigos do jogador, incluindo os integrantes do grupo de pagode Samba Tri, assim como os seguranças particulares, falem sobre os contatos que mantêm com Ronaldinho e seus familiares. O ex-jogador Assis, irmão de Ronaldinho, avisou os fotógrafos que montavam plantão diante da casa da família na manhã deste sábado que a única aparição pública e o único contato do astro do Barcelona com a imprensa gaúcha estão previstos para quarta-feira, quando ele recebe uma homenagem do governo do Rio Grande do Sul e participa de um jogo beneficente no Beira-Rio. Será uma festa com os principais nomes do futebol gaúcho e alguns convidados como Denilson, Deco e Ricardo Oliveira.