Ronaldinho Gaúcho se reúne com o novo técnico do Barcelona

O novo técnico do Barcelona, Josep Guardiola, teve uma reunião nessa segunda-feira, com o brasileiro Ronaldinho Gaúcho. O agente e irmão do jogador, Roberto de Assis, teria acertada um acordo com o Milan. Na reunião, Guardiola queria ouvir da boca do jogador quais são as suas intenções, mesmo que o presidente do clube, Joan Laporta, tenha dado por encerrado o ciclo do brasileiro no time. Assis, teria acertado um contrato de quatro anos para Ronaldinho, com um salário de oito milhões de euros por temporada. O irmão do jogador irá se reunir nesta quinta, com Ernesto Bronzetti, agente encarregado dos negócios do clube italiano na Espanha. Bronzetti irá reiterar a oferta de 25 a 30 milhões de euros que o Milan fez ao Barcelona por Ronaldinho, apesar do clube espanhol ter considerado a cifra muito baixa.