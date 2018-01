Ronaldinho Gaúcho segue sem treinar Ronaldinho Gaúcho foi impedido de treinar nesta quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo, em conseqüência de uma infecção estomacal e já começa a preocupar a comissão técnica do Barcelona, que no domingo tem o clássico contra o Real Madrid pela frente. De acordo com os médicos, Ronaldinho sofre uma gastroenterite aguda e a possibilidade de desfalcar a equipe no domingo, ainda não está afastada. Outro problema do técnico Frank Rijkaard é o zagueiro Puyol, que ainda não se recuperou plenamente de uma contusão no tornozelo e corre sério risco de ficar de fora. O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol. Tem 9 pontos de vantagem sobre Real Madrid, o segundo colocado. Se vencer a partida de domingo, que será realizada no Santiago Bernabeu, vai ficar muito próximo do título - primeiro em seis anos.