Ronaldinho Gaúcho tem novo atrito no PSG O relacionamento entre Ronaldinho Gaúcho e Luis Fernandez está cada vez mais desgastado. Faz tempo que ambos não se entendem, mas agora a ruptura é praticamente inevitável. O brasileiro anda aborrecido com sua situação no Paris Saint-Germain e parece atraído pela possibilidade de jogar na Itália. Leia mais no O Estado de S. Paulo