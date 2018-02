Ronaldinho Gaúcho treina entre os reservas no Barcelona

Ao lado de Deco, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho treinou nesta quinta-feira entre os reservas do Barcelona, que se prepara para o clássico contra o Real Madrid, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. Veja também: Ancelotti diz que 'investiria alto' para ter Ronaldinho Ronaldinho sofre desvalorização de R$ 38 milhões em um ano No treino, Ronaldinho marcou um dos gols da vitória dos reservas no coletivo por 2 a 0, através de cobrança de falta - o outro que balançou a rede foi Sylvinho. Antes do gol, Ronaldinho parecia o jogador menos interessado em campo, tendo tocado poucas vezes na bola. O brasileiro foi prejudicado ainda por uma dura entrada do zagueiro Rafa Márquez, que o tirou do campo após acertar seu tornozelo. A boa notícia do dia no Barça ficou para o atacante francês Thierry Henry, que evoluiu satisfatoriamente de sua lesão e está pronto para ser relacionado pelo técnico Frank Rijkaard. A última vez que Henry entrou em campo foi na partida entre Barcelona e Recreativo, em 25 de novembro. Desde então, o francês perdeu cinco jogos (dois pela Liga dos Campeões e três pelo Campeonato Espanhol), devido a uma discopatia entre as vértebras L5-S1 - ele sente dores lombares. Apesar de estar liberado pelo departamento médico para a última partida do ano, o atacante não tem presença confirmada na equipe titular, assim como o argentino Lionel Messi, lesionado no jogo do último fim de semana contra o Valência. No treino desta quinta-feira, Rijkaard escalou a equipe titular com Valdés; Puyol, Milito, Márquez, Abidal; Xavi, Touré, Gudjohnsen; Giovanni, Eto'o e Iniesta. O Barcelona voltará aos treinos nesta sexta-feira. No sábado, o time realizará o último coletivo - será treino secreto. A equipe entrará em campo no Camp Nou, no domingo, para enfrentar o líder Real Madrid e tentar diminuir a distância que a separa do topo da tabela.