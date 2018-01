Ronaldinho Gaúcho treina no PSG O centroavante Ronaldinho Gaúcho fez nesta sexta-feira primeiro treino no Paris Saint-Germain, clube que o contratou, embora ainda não tenha o aval do Grêmio, da CBF e nem da Fifa. O atacante limitou-se a cumprir uma série de exercícios físicos no Camp des Loges, em Saint-Germain-en-Laye, na Zona Oeste de Paris. Ele também passou por nova bateria de exames médicos.