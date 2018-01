Ronaldinho Gaúcho treina normalmente no Barcelona O atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho participou normalmente do treino desta quarta-feira do Barcelona, dando seqüência ao seu programa de recuperação física com vistas ao jogo deste fim de semana contra o Villarreal, pelo Espanhol. Depois de o clube negar que o jogador sofre uma mononucleose - o que impediria Ronaldinho Gaúcho de atuar no restante da temporada -, ele treinou normalmente ao lado de Víctor Valdés e do francês Ludovic Giuly, este último fora da relação de convocados para o jogo desta quarta contra o Getafe, pela semifinal da Copa do Rei. Ronaldinho Gaúcho se exercitou bem e fez diferentes trabalhos físicos. Ele terminou o treino com a bola nos pés, chutando a gol. Porém, apenas no fim de semana será possível constatar a situação real do jogador, muito prejudicado fisicamente por causa de um forte amidalite. A idéia das comissões técnica e médica do clube é que Ronaldinho Gaúcho seja poupado dos jogos contra Mallorca e Getafe para poder chegar à reta final da temporada nas melhores condições possíveis.