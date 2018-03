Ronaldinho Gaúcho: "Tudo está dando certo" Ronaldinho Gaúcho comemora o início vitorioso no Barcelona, da Espanha. Autor do segundo gol no triunfo por 2 a 0 sobre o Milan, da Itália, em amistoso disputado quarta-feira, em Washington, o brasileiro afirmou que está adaptado à equipe. ?Tudo está dando certo. Joguei muito bem e estou satisfeito?, disse o atacante, contratado por 30 milhões de euros. ?Teve dois dias para treinar, mas parecia que jogava conosco há dois anos?, disse o holandês Philip Cocu, seu companheiro de time. Ronaldinho também foi elogiado pelo técnico Frank Rikjaard. ?Ele é muito criativo.?