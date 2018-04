Ronaldinho Gaúcho viaja para Lima, mas ainda é dúvida

Com falta de confiança, dores no tornozelo direito e o temor de que possa agravar sua contusão antes de se reapresentar ao Barcelona, Ronaldinho Gaúcho viajou com a seleção brasileira para Lima, nesta sexta-feira, ainda sem saber se terá condições de jogar contra o Peru, domingo, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Problema e dúvida para o técnico Dunga resolver apenas na capital peruana. Veja também: Ronaldinho diz que quer jogar contra o Peru, neste domingo Diego não confirma que será substituto de Ronaldinho Gaúcho Seleção apresenta novo uniforme inspirado na Copa de 58 Classificação das Eliminatórias Você gostou da nova camisa da seleção brasileira? Ronaldinho Gaúcho não participou do treino coletivo realizado na manhã desta sexta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Enquanto os demais jogadores da seleção corriam no gramado, ele ficou fazendo exercícios na sala de musculação. O médico da seleção, José Luiz Runco, manteve a dúvida no ar. Ele disse que aguardaria até o horário do leve treino de reconhecimento do gramado do Estádio Monumental de Lima, neste sábado à tarde, para liberar ou não Ronaldinho Gaúcho. Se Ronaldinho Gaúcho não jogar contra o Peru, Dunga tem duas opções para substituí-lo no time titular, ambas testadas durante os treinos da semana na Granja Comary. Assim, a vaga estaria entre os meias Diego, do Werder Bremen, e Elano, do Manchester City. O problema do craque do Barcelona, no entanto, não se resume apenas à torção no tornozelo direito sofrida exatamente há uma semana, em confronto do seu time com o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. Ainda sob o olhar desconfiado de Dunga, pelo pedido de dispensa da Copa América e por sua incursão recente em baladas noturnas, Ronaldinho Gaúcho está dividido. Por um lado, ele quer jogar para dar uma prova a Dunga de que tem "espírito de seleção". Ao mesmo tempo, Ronaldinho Gaúcho recebe pressões do Barcelona, ávido por sua recuperação a fim de que possa reforçar o clube nos próximos compromissos, incluindo-se os jogos da Liga das Campeões da Europa. "Do clube me ligam diariamente para saber como está evoluindo a lesão, se eu vou participar do jogo, como estou me sentindo. O Barcelona tem essa preocupação de que eu volte bem", revelou Ronaldinho Gaúcho. As dores de Ronaldinho Gaúcho têm outra nomenclatura quando pronunciadas pelos médicos da seleção: transformam-se em desconforto ou num incômodo. Nesta sexta-feira, porém, o jogador admitiu que ainda sentia "dor" no tornozelo direito. Mas ele negou que possa contrariar o clube na conversa definitiva que vai manter neste sábado com José Luiz Runco. "A questão não é ir para o sacrifício", avisou. Runco, por sua vez, explicou que a palavra de Ronaldinho Gaúcho é o que vai ter mais peso na hora de definir a sua presença no jogo em Lima. "Ele está inseguro. Minha responsabilidade é dupla: botar ele para jogar e devolvê-lo bem para o clube", explicou o médico. Antes de seguir com a delegação brasileira de Teresópolis para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, o médico foi reticente e também não assegurou a presença de Ronaldinho Gaúcho no jogo de quarta-feira, contra o Uruguai, no Morumbi, em São Paulo. "Em medicina eu não garanto nada", disse Runco.