Ronaldinho Gaúcho vira embaixador da ONU O brasileiro Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, foi nomeado neste domingo novo embaixador do Programa de Alimentos da ONU. ?Espero que, como garoto vindo de uma família humilde que conseguiu realizar seus sonhos, eu possa inspirar outras crianças que estão lutando para escapar da pobreza e da fome?, disse o jogador, em entrevista ao diário esportivo espanhol ?As?. O irmão de Ronaldinho e seu procurador, o ex-jogador Assis, disse que o meia deve renovar contrato com o Barcelona nesta semana.O vínculo atual termina em 2007.