Ronaldinho Gaúcho volta a treinar com a seleção brasileira

Foi apenas um susto. Depois de ficar de fora dos primeiros treinos da seleção brasileira, Ronaldinho Gaúcho participou dos trabalhos comandados pelo técnico Dunga na tarde desta quinta-feira na Granja Comary, no Rio, local da concentração para os jogos contra Peru e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas, mas ainda inspira cuidados. Veja também: Dunga elege Diego como provável substituto de Ronaldinho Médico diz que Ronaldinho tem 70% de chances de jogar Kaká pede atenção e diz que jogo contra Peru será uma guerra Descontraído na seleção, Robinho quer ser o melhor do mundo Classificação das Eliminatórias Confira o novo uniforme da seleção brasileira Ronaldinho teve de se submeter a uma série de exercícios físicos para se recuperar de uma lesão no tornozelo direito. Ainda nesta quinta-feira, ele passou por um exame específico para poder ser liberado. No gramado, Ronaldinho correu, treinou chutes, participou do bobinho e foi escalado para disputar o treino tático com bola, mas o jogador voltou a sentir dores no local da lesão, sendo substituído pelo meia Diego. De qualquer forma, o médico da seleção, José Luiz Runco, afirmou que a evolução da entorse no tornozelo está dentro do esperado. Se Ronaldinho não tiver condições de atuar, o técnico Dunga escalaria Elano ou Júlio Baptista no meio-campo, mas Diego ganhou espaço. "Eu estou estudando opções para a seleção, e o Diego é uma delas, e devo começar com ele [Diego] contra o Peru", disse o treinador, após o treino. Agora, o jogador do Barcelona deverá passar por mais uma bateria de trabalhos fisioterápicos para saber se terá ou não condições de jogo. O jogo contra os peruanos será neste domingo, em Lima, às 19h10 (de Brasília). Depois, a seleção retorna ao País para o duelo contra o Uruguai, que acontecerá em São Paulo, no Estádio do Morumbi, às 21h45, no dia 21 (quarta-feira) - será o último jogo do ano do Brasil.