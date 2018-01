Ronaldinho Gaúcho volta aos treinos do Barcelona O atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, voltou a se exercitar hoje com normalidade nas instalações da Masía, após dois dias de ausência devido à febre. O jogador completou a sessão preparatória com normalidade e foi, junto ao brasileiro naturalizado português Deco e ao goleiro espanhol Víctor Valdés, o último a deixar o gramado da Masía após treinar cobranças de falta. Ronaldinho Gaúcho não treinava com seus companheiros desde sexta-feira, na véspera da partida contra o Deportivo La Coruña por 2 a 1. A equipe teve dois dias de descanso - domingo e segunda-feira -, e o brasileiro não pôde treinar na terça e na quarta porque estava com febre. Deco trabalhou com uma atadura na mão direita, após ser operado de uma torção no dedo do meio, mas poderá jogar sem complicações neste sábado contra o Zaragoza pelo Campeonato Espanhol.