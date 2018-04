Ronaldinho grava comercial em Roma O atacante Ronaldinho, da Inter de Milão, gravou hoje um comercial para a empresa de telefones celulares Tim Brasil em frente da Fonte de Trevi, em Roma. No comercial, um garotinho pede a Ronaldinho que autografe sua bola, e os dois acabam jogando juntos. O jogador chegou cedo ao centro da capital italiana. Turistas e vendedores puderam assistir às gravações, mas não ultrapassaram os cordões de segurança. Ronaldinho se recupera de uma lesão muscular desde o último dia 23 de dezembro, quando a Inter venceu o Piacenza por 3 a 2. No segundo tempo, o atacante se contundiu ao trocar passes com seu companheiro de ataque, Christian Vieri.