Ronaldinho, gripado, não pega o Cadiz Ronaldinho Gaúcho será o desfalque do Barcelona na partida deste sábado contra o Cadiz, fora de casa, pela 16.ª rodada do Campeonato Espanhol. Ele não se recuperou da gripe que o impede de treinar desde terça-feira e por isso ficou fora da lista de convocados. ?É uma pena não podermos contar com Ronaldinho, mas ele é um ser humano e pode ficar doente. O importante é que ele se recupere?, disse o técnico Frank Rijkaard. Líder ao lado do Osasuna ? que domingo jogará em Madri contra o Real ? com 34 pontos, o Barça poderá fazer história: se ganhar, completará pela primeira vez uma seqüência de 12 vitórias. A equipe igualou o recorde de 11 vitórias seguidas estabelecido pelo Barcelona da temporada 55/56 ao bater o Sevilla por 2 a 1 na rodada passada. Nesses 11 últimos jogos, o único em que o Barça não venceu por pelo menos dois gols de diferença foi o contra o Sevilla. Isso mostra o quanto a equipe tem sido superior aos adversários. Sem poder contar com a estrela do time ? que segunda-feira receberá em Zurique o prêmio de melhor jogador do mundo ?, Rijkaard deve colocar o argentino Messi na esquerda e escalar o francês Giuly na direita. ?Não posso pedir para ninguém jogar como Ronaldinho, isso é impossível. Mas podemos mostrar força mesmo sem ele. Acho que Ronaldinho gostará de ver que podemos jogar bem mesmo sem ele.? Mais dois jogos serão disputados neste sábado: Celta x La Coruña; e Athletic de Bilbao x Betis.