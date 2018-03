Ronaldinho: Inter intensifica treinos A semana tem sido puxada para Ronaldinho. O atacante brasileiro cumpre programa de treinamento intenso elaborado pelos médicos e pelos preparadores físicos da Internazionale. O "Fenômeno" tem participado de jornada dupla de exercícios, como ocorreu nesta quinta-feira. Pela manhã, concentrou-se em movimentos para reforçar a capacidade respiratória e a musculatura do joelho operado duas vezes. À tarde, bateu bola. Ronaldinho será atração principal da equipe milanesa em amistoso programado para esta sexta-feira contra o time amador de Sant´Angelo, no centro de treinamento La Pinetina. O centroavante mais caro do clube deve entrar em campo pelo menos por alguns minutos. A idéia do técnico Marco Tardelli e seus auxiliares é a de observá-lo em um "jogo de verdade". Mas há recomendação para o adversário não "pegar pesado". O astro brasileiro está afastado do futebol desde 12 de abril do ano passado, quando sofreu contusão no jogo contra a Lazio, pela Copa Itália. No dia seguinte, foi operado pela segunda vez no joelho pelo médico francês Gerard Saillant. Naquela ocasião, Ronaldinho retornava de outro longo período de inatividade também provocado por problemas físicos. Por enquanto, não há previsão para volta oficial, que deve ocorrer apenas no segundo semestre.