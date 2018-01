Ronaldinho já voltou para o Real Ronaldinho voltou de surpresa para a Espanha na quinta-feira à noite e amanhã se reapresentará ao técnico Vicente del Bosque junto com os outros jogadores do elenco do Real Madrid. Quando chegou ao Brasil para passar o Natal, a previsão era de que o Fenômeno só deixaria o Rio hoje. A chegada antecipada do craque à capital espanhola acabou com o receio de alguns jogadores e dirigentes do Real de que ele ?esticasse? sua permanência no Rio e não se apresentasse na data marcada para reiniciar os treinamentos. O jornal Sport, de Barcelona, publicou no início da semana a informação de que os líderes do elenco ? Hierro, Raúl e Helguera ? pediriam uma multa a Ronaldinho caso ele não voltasse aos treinos no dia 29. Leia mais no Jornal da Tarde