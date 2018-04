Ronaldinho joga mal e acaba substituído

A grande pergunta no Morumbi na noite desta quarta era: o que está acontecendo com Ronaldinho Gaúcho? O meia mais uma vez decepcionou com a camisa da seleção brasileira. O melhor do mundo nas temporadas 2004 e 2005 apareceu apenas duas vezes no duelo com o Uruguai. Ao levar drible do lateral-direito Pereira no gol adversário e ao reclamar de Robinho por não ter recebido um passe. Veja também: Brasil joga mal, mas bate o Uruguai de virada por 2 a 1 Apesar da vitória desta quarta, Dunga fecha ano contestado Julio Cesar brilha e ganha torcida paulista Regular, Kaká tem atuação apagada contra Uruguai Classificação Calendário / Resultados O craque do Barcelona tem sido um mero coadjuvante nos últimos jogos da seleção. Showman de outros tempos, até um passe fácil, de poucos metros, ele tem errado. O atleta reclama de dores no tornozelo direito. Foi assim nesta quarta, ao ser substituído por Josué aos 14 minutos do segundo tempo. Pouco antes, levara uma entrada do uruguaio Lugano. E levou a mão ao local machucado ao deixar o campo - a lesão o incomodava mesmo antes do jogo de Lima, no domingo, contra o Peru. As dores não podem ser dadas como desculpa pela má atuação. O atleta, cujo largo sorriso é uma das características, tem andado cabisbaixo ultimamente. Evita entrevistas. E, em campo, tem sido irreconhecível. A bola cai aos seus pés e, ao tentar o drible, pára na marcação adversária. As arrancadas rumo ao gol já não saem com sucesso. Nesta quarta, seus lançamentos foram mal sucedidos. E até na marcação tem falhado - Pereira passou fácil por ele antes de cruzar para Abreu balançar as redes. Mesmo apagado, o torcedor brasileiro queria vê-lo em campo mais tempo e vaiou o técnico Dunga na hora da substituição. A esperança é que ele tivesse algum lampejo das suas boas atuações no Barcelona. No tempo em que esteve jogando, passou longe de ganhar uma nota 10. Ou 9, 8, 7... Nesta quarta, mais uma vez, foi ofuscado. Passou despercebido na noite de Luís Fabiano e Julio Cesar.