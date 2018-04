Ronaldinho joga mal e Barcelona perde pelo Espanhol

Em uma tarde apagada de Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona foi derrotado por 2 a 0 pelo Getafe, na noite deste sábado, em partida válida pela 12.ª rodada do Campeonato Espanhol, perdendo a chance de assumir a liderança, de forma provisória. Melhor para o Real Madrid, que joga no domingo e pode abrir vantagem. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Ronaldinho não conseguiu voltar a apresentar o bom futebol dos últimos jogos e o Getafe conseguiu derrotar pela primeira vez a equipe catalã pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro jogou tão mal, que acabou substituído no início do segundo tempo. O Getafe abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo com um gol de oportunismo de Manu. O 2 a 0 saiu apenas aos 45 minutos do segundo tempo, com Albín. Já o Valencia derrotou o Murcia por 3 a 0 e ficou a apenas um ponto do líder Real Madrid, que enfrenta o Mallorca, neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu. O Valencia começou a construir a sua vitória aos 12 minutos do primeiro tempo com um gol de cabeça do zagueiro Helguera. Aos 26 minutos da etapa inicial, o atacante David Villa não teve dificuldades para ampliar para 2 a 0 com um toque sutil após rápido contra-ataque. O terceiro gol do Valencia saiu dos pés de Villa aos seis minutos do segundo tempo