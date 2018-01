Ronaldinho jogará com chuteiras de ouro O meia Ronaldinho Gaúcho terá um motivo especial para ter uma boa atuação na partida contra o Zaragoza, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro usará um par de chuteiras de ouro, confeccionada pela empresa de material esportivo Nike, que é sua patrocinadora. A empresa norte-americana criou esse modelo como uma forma de homenagem ao jogador. O ouro autêntico de 24 quilates foi aplicado à lingüeta, ao calcanhar e ao logotipo da Nike, enquanto o resto do calçado é de cor branca. O par de chuteiras foi projetado de acordo com sugestões do próprio Ronaldinho Gaúcho. ?Estou louco para usar as chuteiras douradas contra o Zaragoza. Perguntávamos como podíamos dar a elas um toque pessoal. Portanto, copiaram meu colar para reproduzir o ´R´ e acrescentaram meu número 10. Tive a sorte de participar de todo o processo e o calçado é bem personalizado?, comentou o meia. A homenagem ao brasileiro não é a primeira que a Nike faz aos seus atletas patrocinados. A tenista russa Maria Sharapova, atualmente a número 1 do ranking mundial, participou de um torneio neste ano com um par de tênis que tinha o logotipo da empresa bordado de ouro.