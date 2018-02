Ronaldinho: jogo beneficente em Minas Ronaldinho Gaúcho, eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo em 2004, está confirmado para a partida de futebol beneficente que será realizada neste domingo em Uberlândia-MG, no estádio João Havelanche, o Parque do Sabiá. O evento "Futebol x Fome" está em sua 7ª edição e é promovido pelos irmãos pagodeiros Alexandre e Fernando Pires, do grupo Só Pra Contrariar. Ronaldinho chega à cidade no domingo por volta do meio-dia em um jatinho particular. Às 13 horas concede entrevista coletiva em um hotel da cidade e às 16 horas entra em campo ao lado de muitos astros dos gramados e dos palcos. O estádio tem capacidade para receber 75 mil espectadores, mas os organizadores esperam um público de pelo menos 50 mil pessoas. O ingresso será dois quilos de alimentos não perecíveis. Tudo que for arrecadado será distribuído entre Instituições de caridade de Uberlândia. A partida será transmitida para todo o Brasil através da Rede Record de Televisão, à partir das 16 horas. Entre os jogadores confirmados para o amistoso estão Amoroso, Assis, Athirson, Bebeto, Cicinho, Denílson, Diego, Edmar, Gabriel, Juan, Junior Baiano, Julio César, Juninho Paulista, Kaká, Luiz Fabiano, Roberto Carlos, Ronaldão, Wagner Love e Washington e Ronaldinho Gaúcho. O técnico será Oswaldo Oliveira. Na equipe dos artistas deverão jogar Alexandre Pires, Fernando Pires, Bruno e Marrone, Daniel, Guilherme e Santiago, Leonardo, o ator Márcio Garcia, Rick , Rio Negro, Samuel Rosa (Skank), Tom Cavalcanti, Tony Garrido e o pagodeiro Vavá. O time será dirigido por Zico.