Ronaldinho, Kaká e Diego concorrem à seleção da Uefa

O lateral-direito Daniel Alves, do Sevilla, os meias Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, Kaká, do Milan, e Diego, do Werder Bremen, e o atacante Afonso Alves, do Heerenveen, são alguns dos jogadores indicados para a Seleção da Uefa de 2007. Após mais uma boa campanha pela equipe espanhola, o lateral brasileiro agora disputa este título com o italiano Zambrotta, do Barcelona, o argentino Zanetti, da Inter de Milão, o espanhol Sergio Ramos, do Real Madrid, e o italiano Oddo, do Milan. Já Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Diego terão como adversários na briga pelo posto de meia-atacante da seleção da Uefa os holandeses Rafael Van Der Vaart, do Hamburgo, e Wesley Sneijder, do Real Madrid. No ataque os adversários de Afonso Alves serão o inglês Rooney, do Manchester United, o irlandês Healy, do Fulham, o holandês Nistelrooy, do Real Madrid, o malinês Kanouté, do Sevilla, o sueco Ibrahimovic, da Inter de Milão, o marfinense Drogba, do Chelsea, e os italianos Totti, da Roma, Luca Toni, do Bayern, e Inzaghi, do Milan.