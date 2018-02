Ronaldinho leva prêmio de melhor do ano O meia Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, foi eleito o melhor jogador do ano pela revista inglesa World Soccer. Com 28,6% dos votos dos leitores, o craque brasileiro superou o francês Thierry Henry, do Arsenal, e o ucraniano Shevchenko, do Milan. Os três também concorrem aos prêmios Chuteira de Ouro e de melhor jogador do mundo.