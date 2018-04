Ronaldinho lidera o Atlético-MG no caldeirão mexicano pela Libertadores

TIJUANA - O Atlético Mineiro fez do Estádio Independência o seu caldeirão, um local onde vem massacrando um adversário atrás do outro. Nesta quinta-feira, no entanto, será o time de Ronaldinho Gaúcho que vai encarar um caldeirão, às 21h30, no México. O Tijuana conta com a pressão de sua torcida no Estádio Caliente, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores - os cerca de 24 mil ingressos estão esgotados.

Para o Galo, é boa oportunidade de confirmar o futebol ofensivo, bonito e envolvente que tornou a equipe a principal favorita ao título na opinião de quase todos que acompanham a competição. Até porque terá de mostrar força também num gramado "estranho’’, uma vez que o piso do Caliente é sintético.

Para o time mexicano, é a chance de manter vivo o sonho de ir mais longe na Libertadores, pois todos no Tijuana concordam ser praticamente impossível vencer no Independência. O plano é obter um bom resultado esta noite e depois tentar perder de pouco no Brasil.

Mas um jogador poderá jogar água fria na fervura que o novato Tijuana - seis anos de existência e primeira Libertadores - está preparando: Ronaldinho. O Gaúcho é idolatrado em Tijuana. Terça-feira, por exemplo, levou mais de 3 mil pessoas ao treino do Atlético. E, ao sair antes do fim do trabalho e ir para o ônibus, viu o veículo ser cercado. Os torcedores simplesmente viraram as costas para o treinamento.

Ronaldinho parece ter superado a chateação por não ter sido convocação para a seleção brasileira que disputará a Copa das Confederações e demonstra bastante motivação com a possibilidade de ser campeão sul-americano.[ ] "As batalhas vão ficar cada vez mais difíceis. Faltam 6 jogos pra realizarmos o sonho", chegou a postar no Facebook. "Conto com o apoio da massa atleticana nessa caminhada. Vamos com tudo!! Aqui é Galo!!!!", completou.

A torcida mineira vai fazer a sua parte. Nesta quarta-feira, primeiro dia de venda de ingressos para a partida de volta com o Tijuana, dia 30, formaram-se filas longas nos pontos de venda de Belo Horizonte.

Os mexicanos encaram a partida desta quinta também pelo ponto de vista histórico. "Cada um de nós vai dar o máximo para chegar ainda mais longe", prometeu o técnico Antonio Mohamed. "Sabemos que é fundamental conseguir um bom resultado em casa", acrescentou o meio-campista Martínez.

TIJUANA X ATLÉTICO-MG

TIJUANA - Saucedo; Carlos Núñez, Gandolfi, Ortiz e Castillo; Pellerano, Arce, Corona e Richard Ruiz; Martínez e Riascos. Técnico: Antonio Mohamed.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Rever, Gilberto Silva e Júnior César; Pierre, Leandro Donizete, Bernard e Ronaldinho; Diego Tardelli e Jô. Técnico: Cuca.

Árbitro - José Buitrago (COL); Horário - 21h30 (de Brasília); TV - Fox Sports; Local - Estádio Caliente, em Tijuana (MEX).