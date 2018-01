Ronaldinho marca 2 na goleada do PSG Enquanto Paris Saint-Germain e Grêmio discutem qual o valor que o clube francês terá de pagar por Ronaldinho Gaúcho, o jogador brasileiro faz a sua parte em campo. Nesta quinta-feira, ele marcou dois gols na vitória por 4 a 0 do PSG sobre o Rapid de Viena, pela primeira rodada da segunda fase da Copa da Uefa. Ronaldinho abriu e fechou a goleada, que ainda teve gols de Mendy e Anelka. Com este resultado, o time francês pode perder o jogo de volta, dia 1, na Áustria, por até três gols que se classifica para a próxima fase da competição. Outros resultados: Osijek (CRO) 1 x 2 AEK Atenas (GRE) CSKA Kiev (UCR) 0 x 2 - FC Brugge (BEL) Union Berlim (ALE) 0 x 2 Lovech (BUL) FC Copenhague (DIN) 0 x 0 Ajax (HOL) Burdeos (FRA) 2 x 0 Standard Lieja (BEL) Grasshoppers Zurich (SUI) 4 x 1 FC Twente (HOL) Hapoel Tel Aviv (ISR) 2 x 0 - Chelsea (ING) PAOK Salónica (GRE) 6 x 1 Pribram (RCH) Hamlstad (SUE) 0 x 1 Sporting (POR) Friburgo (ALE) 0 x 1 Saint-Gall (SUI) Fiorentina (ITA) 2 x 0 FC Tirol (AUT) Glasgow Rangers (ESC) 3 x 1 Diamo (RUS) Utrecht (HOL) 1 x 3 Parma (ITA) Varteks (CRO) 3 x1 Brondby (SUE) Milan (ITA) 2 x 0 CSKA Sofía (BUL) Legia Varsovia (POL) 1 x 1 Valencia (ESP) Internazionale (ITA) 2 x 0 Wisla Cracovia (POL) Zaragoza (ESP) 0 x 0 Servette Ginbera (SUI) Leeds United (ING) 4 x 2 Troyes (FRA) Ipswich (ING) 0 x 0 Helsingborg (SUE) Celta de Vigo (ESP) 3 x 1 Slovan Liberec (RCH) Viking Stavanger (NOR) 0 x 1 Hertha Berlim (ALE) Roda JC (HOL) 4 x 1 Maccabi Tel Aviv (ISR)