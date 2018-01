Ronaldinho marca 3 na goleada do Barça Ronaldinho Gaúcho deu mais um show. Nesta terça-feira, em Barcelona, ele marcou 3 gols na vitória da equipe espanhola sobre a Udinese, por 4 a 1, pela Liga dos Campeões da Europa. Foram 3 gols diferentes. No primeiro, Ronaldinho Gaúcho mostrou seu talento numa cobrança de falta perfeita. No segundo, aproveitou boa jogada de Eto?o e, com faro de artilheiro, deslocou o goleiro. E no terceiro, teve precisão na cobrança do pênalti. O brasileiro naturalizado português Deco fez o outro gol do Barcelona, também de falta, enquanto que Felipe descontou para o time italiano da Udinese. No outro jogo do grupo C, disputado nesta terça-feira, o grego Panathinaikos ganhou por 2 a 1 do alemão Werder Bremen. Com isso, o Barcelona lidera sozinho a chave, com 6 pontos. Já no grupo A, a liderança é dividida por Bayern de Munique e Juventus, ambos com 6 pontos. Nesta terça-feira, a equipe alemã derrotou a belga Brugge por 1 a 0 e o time italiano bateu os austríacos do Rapid Viena por 3 a 0. Pelo grupo B da Liga dos Campeões, a liderança isolada é do Arsenal. O time inglês chegou aos 6 pontos ao vencer o Ajax por 2 a 1. No outro jogo da chave, também nesta terça-feira, o suíço Thun derrotou o checo Sparta Praga por 1 a 0. E, pelo grupo D, a rodada desta terça-feira colocou o Manchester United na liderança, com 4 pontos. Afinal, o time inglês recebeu os portugueses do Benfica e venceu por 2 a 1. Enquanto isso, o francês Lille e o espanhol Villarreal ficaram no 0 a 0.