Ronaldinho marca e Barça evita vexame O Barcelona sofreu contra o Levante, time da segunda divisão espanhola, mas conseguiu passar para as quartas-de-final da Copa do Rei. A classificação do Barça veio com a vitória por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Camp Nou, depois de ter perdido por 1 a 0 na partida de ida. O destaque foi o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que marcou um gol de pênalti. Os outros gols do Barcelona foram marcados por Iniesta e pelo argentino Saviola. Mas Congo, aos 35 do segundo tempo, recolocou o Levante na briga pela vaga. Aí, o Barça teve que aguentar a pressão mais alguns longos minutos para poder comemorar, já que mais um gol classificaria o adversário.