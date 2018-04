Ronaldinho marca, e Barcelona empata com o Valladolid

Com um gol do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona empatou em 1 a 1 com o Valladolid pela 10.ª rodada do Campeonato Espanhol, na noite desta quinta-feira. Após este resultado, o Barça permite que o Real amplie a sua vantagem na liderança do Espanhol, já que o time merengue possui quatro pontos a mais (25 a 21). Em partida realizada no estádio José Zorrilla, o Valladolid conseguiu abrir o placar aos 15 minutos do primeiro tempo com Llorente, que aproveitou boa jogada de Jonathan Sesma. O empate da equipe catalã veio apenas quando faltavam quatro minutos para o intervalo. O brasileiro Ronaldinho Gaúcho recebeu passe de Xavi e marcou após boa jogada individual. Na outra partida do dia, o Espanyol não passou de um empate sem gols diante do fraco Múrcia.