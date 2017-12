Ronaldinho marca e Barcelona vence Milan Ronaldinho Gaúcho tentou, tentou, e acabou conseguindo aos 44 minutos do segundo tempo: ele passou pelo meio de dois adversários e bateu forte de esquerda no canto alto esquerdo de Dida, garantindo a vitória de virada por 2 a 1 do Barcelona sobre o Milan, hoje no Estádio Camp Nou, para a festa da torcida do time catalão. O ucraniano Shevchenko marcou o gol do Milan e o camaronês Eto´ o empatou para o time catalão, ambos no primeiro tempo. Kaká, de quem se esperava mais, pouco rendeu e acabou sendo substituído no segundo tempo. Com o resultado, Milan e Barcelona passaram a dividir a liderança do Grupo F da Copa dos Campeões da Europa, com nove pontos cada. As duas equipes estão praticamente classificadas para a próxima fase, porque também hoje o Celtic venceu o Shakhtar por 1 a 0, gol de Thompson, e tanto a equipe escocesa como a ucraniana passaram a somar três pontos cada. Como precisava da vitória de qualquer jeito, o Barcelona tomou a iniciativa. Mas, como havia advertido o técnico do Barça, Frank Rijkaard, o time italiano não atua apenas na defesa. E, num contra-ataque iniciado por Pirlo, Shevchenko se livrou da marcação, entrou na área e tocou no canto direito do goleiro, abrindo a contagem, aos 17 minutos. A partir daí, sempre comandado por Ronaldinho, o Barcelona encurralou o adversário, que se garantia por causa da marcação eficiente. Mas aos 37 Xavi fez um passe perfeito na área para Eto´ o: o atacante entrou rápido e bateu de primeira, surpreendendo o goleiro Dida. O Barcelona continuou melhor no segundo tempo. Mas o goleiro Dida estava atento e praticou várias defesas. Em uma delas até correu risco, ao dividir uma bola com Eto´ o, que chutou sua mão. Dida continuou em campo, contrariando a expectativa. E só ele poderia ter evitado a derrota: mas o chute de Ronaldinho saiu certo e forte no canto esquerdo, para a alegria da torcida do Barcelona, que lotou o Estádio Camp Nou. Se Ronaldinho deu show, a decepção ficou por conta do atacante Wagner Love, do CSKA. O ex-palmeirense cobrou um pênalti por cima do travessão, hoje em Moscou, e o Chelsea conseguiu a classificação por antecipação ao vencer por 1 a 0, gol de Robben, aos 24 minutos. No outro jogo do Grupo H, Porto e Paris Saint-Germain empataram por 0 a 0 e vão disputar a segunda vaga contra o CSKA. Outro empate sem gols aconteceu em Milão, entre Internazionale e Valencia. O resultado foi excelente para a equipe italiana, que já garantiu, no mínimo, o segundo lugar no Grupo G. No outro jogo, o Werder Bremen goleou o Anderlecht por 5 a 1 e ficou bem perto da classificação. Pelo Grupo E, o PSV Eindhoven disparou na liderança ao vencer o Rosenborg por 1 a 0, gol de Beasley, enquanto Arsenal e Panathinaikos empataram por 1 a 1, gols de Henry (pênalti) para o time inglês e Cygan (contra).