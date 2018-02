Ronaldinho marca e Barcelona vence pelo Espanhol

Com um gol do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona derrotou o La Coruña por 2 a 1 de virada, na noite deste domingo, e permanece a quatro pontos do líder Real Madrid após a 15.ª rodada do Campeonato Espanhol. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados 'Ronaldinho não está à venda', diz presidente do Barcelona O time de Madri lidera a competição com 35 pontos, garantidos após a vitória de 1 a 0 do último sábado sobre o Athletic de Bilbao, que foi obtida com um gol do holandês Ruud van Nistelrooy aos nove minutos do segundo tempo. Já a segunda posição da classificação está com o Barça, que venceu no retorno do trio de ataque formado por Ronaldinho Gaúcho, Messi e Eto'o. No entanto, quem começou melhor no jogo disputado no estádio do Camp Nou foi o La Coruña, que abriu o placar aos 2 minutos do primeiro tempo com Hidalgo. Aos 40 minutos da etapa inicial Ronaldinho Gaúcho empatou o confronto em cobrança de pênalti. Porém, a vitória veio apenas na etapa final, aos 25 minutos, com gol do meia Xavi. Agora, a terceira posição da classificação está com o Atlético de Madrid, que bateu o Getafe por 1 a 0, gol do uruguaio Forlán aos 19 minutos do primeiro tempo. Já a surpresa da rodada foi protagonizada pelo Bétis, que venceu no estádio Madrigal o Villarreal por 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado por Capi de cabeça aos 8 minutos do primeiro tempo. Um brasileiro que brilhou nesta rodada foi o atacante Ricardo Oliveira, que fez dois gols e ajudou o Zaragoza a empatar em 3 a 3 com o Espanyol. Atuando diante de sua torcida no estádio de La Romareda, o Zaragoza abriu o marcador aos 6 minutos da partida com o argentino Diego Milito, após passe do meia D'Alessandro. Porém, dois minutos mais tarde Tamudo deixou tudo igual. O Espanyol continuou melhor e conseguiu virar ainda na etapa inicial, com gol de Valdo aos 11 minutos. Quatro minutos mais tarde, Zabaleta fez o terceiro do Espanyol após boa jogada de Riera. Entretanto, nos último cinco minutos do segundo tempo a estrela do brasileiro Ricardo Oliveira brilhou e ele marcou duas vezes para garantir o empate do Zaragoza. Quem também marcou duas vezes foi Luís Fabiano, que assim ajudou o Sevilla a vencer o Múrcia por 3 a 1. Com os dois gols marcados nesta partida, o brasileiro alcança os 10 na competição e permanece na liderança da artilharia. Jogando em casa, o Sevilla abriu o marcador logo aos 4 minutos do primeiro tempo com Luís Fabiano após receber passe de Jesús Navas. O segundo gol do time da casa veio apenas aos 14 do segundo tempo, em cobrança de pênalti do meia italiano Maresca. Sete minutos depois, o Múrcia conseguiu descontar com o atacante brasileiro Fernando Baiano. No entanto, nos acréscimos do tempo regulamentar Luís Fabiano marcou novamente e acabou com qualquer chance de virada do adversário. Outro time que triunfou nesta rodada foi o Racing, que bateu o Mallorca por 3 a 1. Já o Valencia ficou no 0 a 0 com o Osasuna, enquanto o Almería venceu o Valladolid por 1 a 0 e o Recreativo bateu o Levante por 2 a 0.