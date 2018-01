Ronaldinho marca e PSG vai à final Com dois gols de Ronaldinho Gaúcho, o Paris Saint-Germain chegou neste domingo à final da Copa da França. O PSG venceu o Bordeaux por 2 a 0 e a apresentação do brasileiro foi considerada como ?de gala? pelos críticos franceses e também uma espécie de ?cala boca? ao técnico Luiz Fernandez, que vem criando polêmicas com os jogadores brasileiros do Paris Saint-Germain. Além de Ronaldinho, Paulo César (ex-Fluminense), Aloísio e André Luiz (ex-São Paulo e Corinthians) estão na equipe francesa. Fernandez, autor do gol de pênalti que desclassificou o Brasil da Copa de 1986, no México, vive usando esse fato para incomodar os brasileiros. A final da Copa da França será disputada no dia 30 de maio contra o Auxerre, no Stade de France.