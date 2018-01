Ronaldinho marca mas PSG é derrotado Quando o atacante Ronaldinho Gaúcho marcou o primeiro gol do Paris Saint-Germain logo aos 21 minutos do primeiro tempo e Leroy ampliou aos cinco da etapa complementar, a torcida do PSG começou a sonhar com uma vitória fácil sobre o frágil Guingamp, mas não foi o que aconteceu e a equipe foi derrotada neste sábado, de virada, por 3 a 2, e complicou ainda mais a sua situação no Campeonato Francês. Os gols do Guingamp foram marcados Guillaume e Didier Droga (2). Confira os demais jogos da rodada: Olympique de Marselha 2 x 0 Lille, Bastia 1 x 1 Nice, Lens 4 x 0 Montpellier, Lyon 4 x 1 Rennes, Nantes 1 x 0 Ajaccio, Sedan 0 x 1 Bordeaux, Sochaux 1 x 0 Le Havre, Troyes 1 x 0 Strasbourg e Marseille 2 x 0 Lille.