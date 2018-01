Ronaldinho marca na vitória do Barcelona O Barcelona tirou proveito da ruindade do Mallorca e voltou a vencer no Campeonato Espanhol depois de quatro rodadas. Com boa atuação de Ronaldinho Gaúcho, que fez um golaço de falta no primeiro tempo, o time ganhou fora de casa por 3 a 1 e chegou ao sétimo lugar com 12 pontos - o La Coruña lidera com 21. O Mallorca é o penúltimo, com cinco. O técnico Frank Rijkaard deixou no banco o atacante holandês Patrick Kluivert, que vem sendo muito criticado pelos torcedores, e montou o ataque com o argentino Saviola pelo meio e o português Quaresma aberto pela direita. O meia Luis Enrique também foi barrado e ficou na reserva. Saviola abriu o placar aos seis minutos, depois de uma falha do goleiro Leo Franco. Aos 16, Ronaldinho Gaúcho aumentou a vantagem. O holandês Cocu liqüidou a partida com um gol aos seis minutos da segunda etapa. Correa descontou para os donos da casa a cinco minutos do final. Nas quatro rodadas anteriores, o Barça havia somado apenas dois pontos, nos empates contra Osasuna (em casa) e Atlético de Madrid (fora). As derrotas foram no Camp Nou, contra Valencia e La Coruña. O time catalão não ganhava um jogo na Liga desde o dia 14 de setembro, quando bateu o Albacete fora de casa por 2 a 1. Na próxima rodada, jogará em San Sebastián contra a Real Sociedad. Sonny Anderson foi o destaque do empate por 3 a 3 entre Villarreal e Sevilla. O atacante brasileiro fez dois gols para os donos da casa. O Sevilla não contou com Júlio Baptista, que está machucado.