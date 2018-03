Ronaldinho marca na vitória do Barcelona Com gols de Saviola e Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona derrotou o Real Murcia por 2 a 0, neste domingo, e assumiu a terceira colocação do Campeonato Espanhol, com 52 pontos. O time catalão foi beneficiado pela derrota do Deportivo La Coruña, que hoje caiu goleado por 4 a 2 diante do Mallorca.