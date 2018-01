Ronaldinho marca na vitória do Barcelona O Barcelona voltou a se apresentar bem e venceu neste sábado o Racing Santander por 3 a 0 no Camp Nou. As três estrelas do time marcaram: o camaronês Samuel Eto?o, artilheiro do Campeonato Espanhol com 15 gols, Ronaldinho Gaúcho e Deco. Com o resultado, somou 48 pontos, impondo uma vantagem de dez em relação ao Real Madrid, segundo colocado, que tem um jogo a menos: pega neste domingo o Mallorca, em casa. Ao contrário das partidas anteriores no Camp Nou, quando o time só marcava no final da partida, neste sábado o atacante Eto?o abriu o placar logo aos 8 minutos. Foi lançado em velocidade e chutou na saída do goleiro Aouate. O gol foi fundamental para dar tranqüilidade ao time. Ronaldinho, que cumpriu sua 50ª partida pelo time catalão, teve várias chances de gol. Numa delas, no primeiro tempo, ficou cara a cara com o goleiro do Racing e tentou colocar. Aouate rebateu. No segundo tempo, no entanto, Ronaldinho não perdoou e, em jogada sensacional, anotou o segundo gol aos 29 minutos. Dois minutos depois fechou o placar. Reforços - O time catalão deve anunciar duas contratações: o atacante argentino Maxi Lopez, do River Plate, e o italiano Albertini, da Atalanta. "Faltam poucos detalhes", disse Aitor Begiristain, secretário técnico do Barcelona. Em princípio, Lopez custaria 6 milhões de euros e assinaria por três temporadas. Albertini viria por empréstimo até o final da temporada.