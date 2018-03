Ronaldinho marca no empate do Barcelona O meia Ronaldinho Gaúcho fez um dos gols do Barcelona, no empate de 3 a 3 com o Villarreal, neste domingo em Barcelona, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol, que já teve o título definido para o Barça. Outro destaque da partida foi o atacante uruguaio Forlan, autor dos três gols da sua equipe, que continua lutando por uma vaga na Liga dos Campeões Europeus. Os outros dois gols do Barcelona foram marcados por Giuly. O atacante Eto?o, que lidera a artilharia do campeonato com 24 gols, perdeu um pênalti. Está agora em segundo Forlan, com 23. Em terceiro aparece o brasileiro Ricardo Oliveira, do Betis, com 22, e em quarto, Ronaldo, do Real Madrid, com 20. Outro destaque da penúltima rodada foi a despedida do brasileiro Mauro Silva da torcida do Deportivo La Coruña. Mas o jogo foi um desastre para o time da casa, e o volante lamentou a derrota por 3 a 0 diante do Mallorca. Outro brasileiro, porém, saiu de campo fazendo a festa: foi o atacante Amoroso, que marcou o segundo gol da vitória de 2 a 0 do Málaga sobre o Racing Santander. Os outros resultados: Levante 0 x Valencia 0, Albacete 2 x Real Sociedad 2, Getafe 0 x Sevilla 0, Athletic Bilbao 0 x Numancia 2 e Osasuña 1 x Espanyol 1.