Ronaldinho marca três e Milan goleia Siena no Italiano

Em tarde inspirada de Ronaldinho Gaúcho, o Milan goleou o Siena por 4 a 0, no Estádio San Siro, neste domingo, pela 20.ª do Campeonato Italiano. O brasileiro marcou três vezes e ajudou o time a se manter na briga pela liderança da tabela. Já a Juventus voltou a decepcionar e sofreu sua segunda derrota seguida.

Com mais esta vitória, a terceira consecutiva, o Milan chegou aos 40 pontos e segue tentando se aproximar da rival Inter de Milão, que soma 46, na liderança isolada. Na outra ponta da tabela, o Siena continua na lanterna, com apenas 12 pontos.

Diante do pior time do campeonato, o Milan viu o jogo ficar ainda mais fácil logo no início, quando goleiro Curci derrubou Borriello na área e foi expulso. Ronaldinho cobrou o pênalti e deixou os donos da casa na frente.

Com vantagem no placar e no número de jogadores em campo, o Milan dominou a partida com tranquilidade. Aos 28 minutos, Borriello completou cruzamento de primeira e marcou um belo gol.

No segundo tempo, o Milan se soltou ainda mais em campo. Com espaço para jogar, Ronaldinho fazia belas jogadas, exigindo grande trabalho do goleiro e levantando a torcida presente no San Siro. Aos 27, subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo do gol, após cobrança de escanteio.

O brasileiro fechou o placar aos 44 minutos, ao cortar um zagueiro e bater forte de fora da área, em mais um golaço do Milan. Ronaldinho marcou seu nono gol no campeonato, se tornando o novo artilheiro no Italiano.

Em Verona, a Juventus voltou a tropeçar na competição. O time dos brasileiros Amauri e Diego caiu diante do Chievo por 1 a 0, somando sua quarta derrota nos últimos cinco jogos. Granoche foi o autor do gol dos donos da casa.

Com o tropeço, a Juventus estacionou nos 33 pontos.

A terceira colocação agora é da Roma, que derrotou o Genoa por 3 a 0, em casa. A equipe da capital contou com dois gols de Luca Toni e um de Perrota para chegar alcançar os 35 pontos.

Ainda neste domingo, a Lazio perdeu por 3 a 0 da Atalanta, enquanto a Fiorentina foi superada pelo Bologna por 2 a 1, diante de sua torcida. A Sampdoria empatou com o Catania por 1 a 1 e Parma e Udinese não passaram do 0 a 0.