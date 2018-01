Ronaldinho: Melhor do Mundo outra vez Nunca o melhor jogador do mundo foi tão melhor do que os outros. Ronaldinho Gaúcho recebeu nesta segunda-feira o troféu oferecido pela Fifa com a assombrosa vantagem de 650 pontos (956 a 306) sobre o inglês Frank Lampard (Chelsea), a maior diferença já registrada nos 15 anos de história do prêmio. O camaronês Samuel Eto?o, companheiro de Ronaldinho no Barcelona, ficou em terceiro lugar com 190. ?Dedico este prêmio aos meus companheiros no clube e na Seleção Brasileira, porque sem eles eu não estaria aqui. E agradeço a Deus por me dar saúde para fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol.? Há um ano que Ronaldinho não perde um prêmio. Desde dezembro passado, ele ganhou duas vezes o prêmio da Fifa, a ?Bola de Ouro? oferecida pela revista ?France Football? ao melhor jogador em atividade na Europa e o troféu de melhor do mundo na eleição promovida pelo Sindicato Mundial dos Jogadores. O craque do Barcelona é o terceiro jogador a ganhar mais de uma vez o prêmio da Fifa ? Ronaldo e Zidane levaram o troféu três vezes. E o segundo a ser eleito em dois anos seguidos ? Ronaldo ganhou em 1996 e 1997. ?Eu me sinto o homem mais feliz do mundo. Tenho muitos amigos e as coisas estão saindo bem. Espero poder voltar aqui muitas vezes para ganhar este prêmio.? Outros dois brasileiros ficaram entre os 10 mais votados: Adriano foi o quinto, com 170 pontos (dois a menos que o francês Thierry Henry) e Kaká acabou em oitavo, com 101 ? em sexto ficou o ucraniano Shevchenko e em sétimo, o inglês Gerrard. Ronaldo foi o 12º, Robinho o 17º e Cafu e Roberto Carlos empataram na 26ª posição. O colégio eleitoral foi formado por 300 técnicos e capitães de seleções dos cinco continentes. Ninguém podia votar em jogadores de sua própria seleção. A indicação para primeiro lugar valia cinco pontos, para segundo valia três e para terceiro, um. Ronaldinho recebeu 159 votos para primeiro lugar, 46 para segundo e 23 para terceiro. Lampard teve 25, 45 e 46. Eto?o recebeu 13m 29 e 28. Adriano teve 17 votos para primeiro e Kaká recebeu 10. Carlos Alberto Parreira votou em Zidane, Van Nistelrooy e Gerrard. Cafu escolheu Cristiano Ronaldo, Zidane e Maldini. Luiz Felipe Scolari indicou Kaká, Lampard e Ibrahimovic. Zico votou em Adriano, Lampard e Ballack. Entre os técnicos que estarão na Copa, um votou em três brasileiros. Zlatko Kranjcar, da Croácia (adversário de estréia do Brasil), escolheu Ronaldinho, Robinho e Kaká. O alemão Jürgen Klinsmann optou por Lampard, Ronaldinho e Adriano. O argentino José Pekerman votou em Ronaldo, Eto?o e Lampard. Seu capitão, Sorín, ignorou os brasileiros. Seus votos foram para Maldini, Gerrard e Drogba. Zidane votou em Drogba, Maldini e Raúl. O paraguaio Gamarra elegeu Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Shevchenko. PERFIL DO RONALDINHO Nome: Ronaldo de Assis Moreira Data de nascimento: 21/03/1980 Local de nascimento: Porto Alegre (RS) Clube atual: Barcelona (ESP) Clubes anteriores: Grêmio e PSG (FRA) Jogos na seleção: 52 Gols na seleção: 24 Seleção olímpica: 21 jogos e 15 gols Títulos: Copa do Mundo de 2002, Copa das Confederações de 2005, Torneio Pré-Olímpico de 2000 e Copa América de 1999 (seleção brasileira); Copa Sul e Campeonato Gaúcho de 1999 (Grêmio); Campeonato Espanhol de 2005 (Barcelona) Prêmios: Melhor jogador do mundo (Fifa/2004) e melhor jogador da Europa (Bola de Ouro/2005) QUEM JÁ GANHOU O PRÊMIO 2004 - Ronaldinho Gaúcho (Brasil/Barcelona) 2003 - Zidane (França/Real Madrid) 2002 - Ronaldo (Brasil/Real Madrid) 2001 - Figo (Portugal/Real Madrid) 2000 - Zidane (França/Juventus) 1999 - Rivaldo (Brasil/Barcelona) 1998 - Zidane (França/Juventus) 1997 - Ronaldo (Brasil/Inter de Milão) 1996 - Ronaldo (Brasil/Barcelona) 1995 - George Weah (Libéria/Milan) 1994 - Romário (Brasil/Barcelona) 1993 - Roberto Baggio (Itália/Juventus) 1992 - Marco van Basten (Holanda/Milan) 1991 - Matthaeus (Alemanha/Inter de Milão)