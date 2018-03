Ronaldinho não decide e Barça cai O talento de Ronaldinho Gaúcho desta vez não foi suficiente para garantir o sucesso do Barcelona. O time espanhol recebeu o Celtic, no Camp Nou, nesta quinta-feira, empatou por 0 a 0 e ficou fora da Copa Uefa. Os escoceses seguiram adiante porque haviam vencido em Glasgow por 1 a 0. Roma, Benfica, Liverpool foram outros times tradicionais que também ficaram fora da briga pelo título europeu. A torcida do Barça lotou o estádio, certa de que seria possível devolver pelo menos o mesmo 1 a 0, resultado que provocaria a prorrogação. Vontade e oportunidades não faltaram, mas foram superadas por nervosismo nas finalizações e por boas defesas de Marshall, goleiro do Celtic, de apenas 19 anos e herói do jogo. O brasileiro que brilhou foi Sonny Anderson. O atacante de 31 anos consolidou a classificação do Villarreal, ao marcar o gol na derrota por 2 a 1 para a Roma, no Estádio Olímpico. Os espanhóis se valeram da vitória de 2 a 0 no confronto de ida, duas semanas atrás, e se beneficiaram com o saldo de gols. A Roma teve esperança de levar a disputa para o tempo suplementar, depois que Emerson e Cassano marcaram, ainda no primeiro tempo. O clássico mais emocionante das oitavas-de-final ocorreu no Estádio San Siro, em Milão, onde a Internazionale ganhou do Benfica por 4 a 3. Na partida anterior, houve empate de 0 a 0. Os portugueses saíram na frente, com Nuno Gomes, aos 36 minutos do primeiro tempo, mas Martins empatou aos 46. O uruguaio Recoba liderou a virada, aos 15 da fase final, e Vieri fez 3 a 1 aos 19. Nuno Gomes diminuiu aos aos 22, Martins fez o quarto aos 25 e Tiago recolocou o Benfica na briga aos 32 minutos. O PSV não teve trabalho para livrar-se do Auxerre, ao ganhar por 3 a 0 (1 a 1 na França). Também se classificaram: Olympique Marselha com 2 a 1 no Liverpool, Bordeaux (1 a 0 no Brugge), Newcastle (3 a 0 no Mallorca) e Valencia (2 a 0 no Genclerbiligi, na prorrogação.)