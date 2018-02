'Ronaldinho não está à venda', diz presidente do Barcelona

Depois do bom retorno de Ronaldinho Gaúcho ao time titular do Barcelona, que venceu o La Coruña por 2 a 1, na noite deste domingo, o presidente do clube, Joan Laporta, deixou claro que não pretende vender o atleta brasileiro para o Chelsea, da Inglaterra, ou Milan, da Itália, como vem sendo noticiado pela imprensa européia. Veja também: Ronaldinho volta a ser titular e marca na vitória do Barcelona sobre o La Coruña "Não tenho contato algum com o Chelsea ou o Milan. Não temos a intenção de vender o Ronaldinho, pois contamos com ele. Todos viram ele na partida (contra o La Coruña), e lutou com todos os outros pela vitória", disse o presidente do clube catalão. Ronaldinho, que havia ficado no banco de reservas do Barcelona nos dois últimos jogos, foi titular e marcou um gol diante do Deportivo La Coruña, e foi aplaudido pela torcida. No começo da semana, a imprensa européia dava como certa a venda de Ronaldinho Gaúcho ao Chelsea, que pagaria uma fortuna ao atleta brasileiro, que tem contrato com o Barcelona até 2010.