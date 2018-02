Ronaldinho não participa do primeiro treino do Barça no ano O brasileiro Ronaldinho Gaúcho foi o grande desfalque dos primeiros treinos do Barcelona após 12 dias de folga para as festas de fim de ano. Por causa de problemas na conexão de vôos entre Brasil e México, o meia-atacante não conseguiu chegar à sede do clube nesta quarta-feira, data em que todo o elenco se reapresentou. Ronaldinho não foi o único jogador a faltar. O zagueiro mexicano Rafael Márquez também perdeu o vôo. Já o brasileiro naturalizado português Deco comunicou a diretoria que não retornaria para poder resolver problemas familiares - ele ganhou mais uns dias de folga. A ausência desses jogadores não chega a preocupar o técnico holandês Frank Rijkaard, uma vez que Ronaldinho Gaúcho e Deco não poderão participar da partida do próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol, contra o Getafe - eles estão suspensos com o quinto cartão amarelo. O Barcelona é o segundo colocado do Nacional, com 34 pontos.