Ronaldinho não poderá jogar pelo PSG Excluído da lista de convocados da seleção brasileira, o atacante Ronaldinho também continuará impossibilitado de jogar em sua nova equipe, o Paris Saint-Germain, por pelo menos mais um mês. Hoje o atleta teve uma audiência de conciliação com o Grêmio, na 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, mas não houve acordo sobre a transferência. O time gaúcho exige o pagamento de uma indenização de R$ 84 milhões para liberar o passe, alegando que ele não teria direito ao benefício da Lei Pelé, porque seu contrato se encerrou antes do dia 16 de março, quando as novas regras entraram em vigor. A juíza Antônia Mara Loguércio manteve a liminar que impede Ronaldinho de assinar qualquer contrato com outra equipe e anunciará sua sentença no próximo dia 18 de maio. ?Não me arrependo de nada que fiz?, disse o atleta. ?É claro que estou triste por não ter sido convocado, mas vou ser o torcedor número 1 da seleção.? O advogado Sérgio Neves apresentou hoje a defesa do atleta, alegando que o Grêmio teria perdido o direito ao passe ao deixar de recolher o FGTS por mais de três meses consecutivos. Ele decide nos próximos dias se entra com mandado de segurança para tentar cassar a liminar. Em caso de derrota na Justiça brasileira, pedirá a Fifa uma autorização provisória para Ronaldinho atuar na equipe francesa. Segundo Neves, as normas internacionais dão total liberdade ao atleta. ?Não podemos olhar apenas para a legislação brasileira?, afirma Neves. O objetivo de Ronaldinho é assinar o contrato com o PSG até junho, quando se inicia o Campeonato Francês. Até agora, ele tem apenas um pré-contrato (condição para ter o passe livre), mas alega não poder divulgá-lo em função de uma cláusula de sigilo. Alguns dirigentes do Grêmio sugerem que Ronaldinho poderia estar resistindo em apresentar o documento por temer problemas com a Receita Federal em função dos valores recebidos. Os advogados do Grêmio tentarão forçar o atleta e o PSG a divulgar o teor desse pré-contrato.