Ronaldinho: nova audiência com Grêmio O atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho já viajou para o Brasil para comparecer à audiência sobre a questão envolvendo o Grêmio, que ainda tenta obter alguma indenização com a ida do jogador para o Paris Saint Germain. Ao todo, são dez ações judiciais contra Ronaldinho. O Grêmio alega que Ronaldinho se transferiu para o clube francês antes do fim de seu contrato, e conseqüentemente antes de ser beneficiado com a nova Lei do Passe. A Fifa já estipulou uma indenização de US$ 6 milhões, mas o clube gaúcho manteve a batalha judicial.