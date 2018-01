Ronaldinho, o cicerone oficial da seleção Que a presença de Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira a torna mais competitiva na Copa das Confederações e atraente para a mídia mundial, sobretudo a francesa, todo mundo sabe. Mas o astro não se destaca apenas no aspecto externo. Internamente, o jogador é bastante assediado pelos companheiros. Seria para obter dicas sobre jogadas, histórias a respeito da experiência na seleção ou como se dar bem na Europa? Na verdade, Ronaldinho ganhou nova função no elenco formado por Parreira. Tornou-se o cicerone oficial na viagem. Desde que trocou o Grêmio pelo Paris Saint-Germain, o atacante gaúcho ganhou mais do que novo visual. Veste-se bem, conhece a cidade como a palma da mão e fala francês fluentemente. No primeiro dia, apesar do cansaço provocado pelo atraso na viagem da Nigéria para a França, um grupo de bem-dispostos, liderado por Émerson e Lúcio, planejou passeio por Paris. Ronaldinho foi intimado a participar. A ordem era voltar para o hotel onde a delegação está hospedada até as 22 horas. Enquanto os demais se atrasaram, Ronaldinho foi pontual. Chegou sozinho, de táxi. ?O pessoal ficou passeando. Eu fui ver alguns coisas pessoais." O meia Ricardinho também fala francês, mas diz que precisa praticar, pois o desuso o fez esquecer palavras e expressões. 1.001 utilidades - Não bastasse a função de guia turístico, o atacante transformou-se em peça de utilidade pública na concentração. Numa hora é a vez de o grupo dos aficcionados por videogame - do qual fazem parte o zagueiro Fábio Luciano, o volante Émerson e o meia Dudu - perguntar sobre alguma frase ou palavra em francês que aparece no jogo. Em outra, alguém quer saber a localização de determinada instalação no hotel, o mesmo utilizado pelo Paris Saint-Germain e, claro, conhecido de Ronaldinho. ?Ué, eu não entendo nem inglês direito. Então o jeito é perguntar para quem sabe", explica o zagueiro corintiano. Outra dúvida entre os atletas é a indicação de lojas. Vaidosos e com altos salários, quase todos são apreciadores das grandes (e caras) marcas. Armani, Versace, Ralph Lauren, Lacoste e Louis Vuitton estão entre as favoritas. O interessante é observar que, numa capital cultural européia como Paris, museus, galerias e locais históricos são ignorados pelos jogadores e só despertam o interesse dos integrantes do primeiro escalão da comissão técnica, como o técnico Carlos Alberto Parreira e o coordenador Zagallo.