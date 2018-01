Ronaldinho: o craque de 30 mi de euros Ronaldinho Gaúcho deu o tom na vitória de ontem em Abuja. Com passes e dribles geniais, o craque do Paris Saint-Germain mostrou que está pronto para ser o destaque da Seleção na ausência dos outros dois "erres" - Ronaldinho e Rivaldo, que descansarão durante a Copa das Confederações. E também que não é por acaso que Manchester United e Real Madrid sonham com sua contratação. A melhor jogada de Ronaldinho Gaúcho na partida ocorreu aos 10 minutos do segundo tempo. Ele recebeu um passe de Kléberson pela meia-direita e partiu em velocidade em direção à área. Com uma pedalada, fez seu marcador desabar. Leia mais no Jornal da Tarde