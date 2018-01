Ronaldinho: o melhor da Liga Francesa A briga do PSG contra o Grêmio pelo passe de Ronaldinho parece ter valido a pena. O meia brasileiro foi eleito o melhor jogador da Liga Francesa de Futebol em janeiro, por um júri de 50 jornalistas esportivos ouvidos pelo jornal France-Soir. E a vitória de Ronaldinho não suscitou dúvidas. O brasileiro ficou em primeiro, com 99 pontos - três vezes mais que o segundo colocado, o argentino Gallardo, do Monaco. O argentino recebeu 32 votos. O atacante Pauleta do Bordeaux foi o terceiro, com 27 pontos.