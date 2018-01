Ronaldinho orienta atacante argentino O maior destaque da seleção argentina no Sul-Americana Sub-20, na Colômbia, é apadrinhado por Ronaldinho Gaúcho. O atacante Lionel Messi, de 17 anos, é jogador do Barcelona e sempre ouve conselhos do astro brasileiro durante os treinamentos na equipe espanhola. "Ele (Ronaldinho) sempre está ma orientando e me elogia constantemente", afirmou o argentino, autor de três gols nas duas primeiras rodadas, na vitória sobre Venezuela (3 a 0) e Bolívia (4 a 0). Detalhe: Messi iniciou as duas partidas no banco de reservas. "Ronaldinho sempre brinca muito nos treinamentos. Ele fala que sou como seu irmão mais novo." CONTUSÃO NO BRASIL - A comissão técnica da seleção brasileira pediu permissão hoje à Conmebol para substituir o zagueiro Gladstone. O jogador do Cruzeiro atuou por poucos instantes contra o Equador, na primeira rodada, quando sofreu uma contusão no joelho direito. Inicialmente, o médico Adílson Camargo afirmou que a contusão não era grave, mas a recuperação será lenta. O técnico René Webber não revelou qual jogador deverá ser chamado, caso a Conmebol libere uma nova convocação. O Chile pode chamar um novo goleiro, após o titular Carlos Espinosa sofrer uma lesão nos treinos antes do início da competição. Amanhã o Brasil folga no Grupo B, que terá duas partidas: o Chile enfrenta o Paraguai, enquanto o Uruguai encara o Equador. O Brasil lidera com quatro pontos, enquanto Uruguai e Paraguai somam dois na segunda colocação do grupo. O Chile tem um e o Equador ainda não somou ponto no torneio.