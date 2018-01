Ronaldinho pede dispensa e não participa do treino do Fluminense

Ronaldinho Gaúcho não está participando do treino do Fluminense esta tarde, nas Laranjeiras. Ele pediu dispensa, alegando motivos particular, e foi atendido pela diretoria do clube. A permissão dos dirigentes para a ausência do meia foi confirmada oficialmente pelo clube.

O jogador voltou a atuar sábado pelo Tricolor, na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás no Maracanã, depois de longo afastamento, sob o argumento de que precisava aprimorar a condição física. Esteve em campo apenas no primeiro tempo, atuou mal e foi vaiado pela torcida. Ao saber de sua substituição por Marcos Júnior, na volta do intervalo, os torcedores aplaudiram.

De acordo com o técnico Eduardo Baptista, foi Ronaldinho que pediu para sair do jogo com os goianos. Ele já participou de sete partidas pelo Fluminense até agora e em nenhuma delas jogou bom futebol.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O meia deve treinar nesta terça-feira e a expectativa é de que jogue na quarta contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelas semifinais da Copa do Brasil. É a partida de volta. No primeiro jogo, no Maracanã, deu empate: 0 a 0.